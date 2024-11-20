Послематчевые комментарии - М.Лисицын и К.Жоэль: Мы расстроен, что не набрали очки

Бишкек, "Саясат.kg". От лица всей команды благодарю за их поддержку...

Главный тренер Национальной сборной по футболу Максим Лисицын выразил сожаление после матча со сборной Ирана.

"Мы расстроен, что не набрали очки. Мы достаточно качественно проводим отрезки в играх, но для нужного результата этого недостаточно.

Огромное спасибо нашим болельщикам за, то что они везде и всегда, тем более дома нас очень хорошо поддерживают. Мы всегда благодарны и это на самом деле очень важный фактор мотивации, и при подготовки к домашним играм ребята по особенному настраиваются на матчи. От лица всей команды благодарю за их поддержку", - сказал он.

Нападающий Национальной сборной по футболу Кожо Жоэль приложит все усилия, чтобы оправдать надежды болельщиков:

"Мы расстроены что не смогли взять очки. Но мы уверены что в дальнейшем мы еще покажем хорошую игру и возьмём наши заветные очки.

На данный момент моя и наша общая главная цель вывести сборную в следующий этап. И так же хочу поблагодарить наших болельщиков за их поддержку на протяжении всего матча".

Напомним, вчера, 19 ноября Национальная сборная Кыргызстана по футболу играла против сборной Ирана.

Поединок прошел в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2026 на стадионе имени Дөлөна Өмүрзакова в Бишкеке и завершился со счетом 3:2 в пользу иранцев.

Кыргызстан и Иран на уровне национальных сборных уже сыграли между собой 6 матчей. Все игры завершились в пользу сборной Ирана с общим счетом 25:4.