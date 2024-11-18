Акжол Махмудов одержал победу со счетом 10:0 в чемпионате Германии

Кыргызстанец Акжол Махмудов одержал очередную победу в Бундеслиге по борьбе.

В новом сезоне кыргызстанец выступает в составе клуба «Шорндорф» из одноименного города.

17 октября прошли поединки очередного тура, в котором команда Махмудова встретилась с клубом Red Devils Heilbronn и одержала победу со счетом 27:7.

Акжол Махмудов выступает в весовой категории до 80 кг и боролся против Адама Юрецко из Германии. Кыргызстанец одержал досрочную победу со счетом 10:0 и помог своей команде.

Эта победа стала для Махмудова четвертой в пяти схватках в Бундеслиге.

После 10 туров команда кыргызстанца уверенно лидирует, выиграв все свои встречи.

Очередная встреча с участием команды Махмудова пройдет 1 декабря.

Sport АКИpress