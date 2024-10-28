Айсулуу Тыныбекова объявила о перерыве в спортивной карьере

Призер Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова объявила о небольшом перерыве в спортивной карьере.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Она напомнила, что недавно была избрана вице-президентом Федерации по женской борьбе.

"Для меня это не просто новая должность - это важная ответственность и отличная возможность воплотить мечты и планы, которые связаны с женской борьбой в Кыргызстане. Я надеюсь, что смогу своим опытом и поддержкой вдохновить и направить наших спортсменок, создать условия для их профессионального роста и укрепить командный дух. Женская борьба имеет огромный потенциал, и я уверена, что вместе мы сможем достичь еще больших результатов, повысить интерес к нашему виду спорта и воспитать новое поколение сильных и целеустремленных чемпионок. Хочу также сказать, что я остаюсь в спорте.

После небольшого перерыва я снова вернусь на ковер и продолжу выступать за нашу страну.

Спасибо каждому, кто верит в меня и разделяет со мной этот путь. Впереди нас ждет много важной работы, и я готова двигаться дальше!" - написала спортсменка.