Экс-президент Федерации көк-бөрү выступит на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Чемпионат мира стартовал вчера, 8 октября, в городе Пореч (Хорватия)

Бывший президент Федерации көк-бөрү КР Талас Бегалиев выступит на чемпионате мира по спортивной борьбе среди ветеранов.

Чемпионат мира стартовал сегодня, 8 октября, в городе Пореч (Хорватия).

Талас Бегалиев выступит в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 78 кг.

Состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе

До 62 кг - Адахамжан Балтабаев

До 70 кг - Айбек Бердалиев, Валентин Малютин, Сергей Фуфачев

До 78 кг - Азамат Кадыралиев, Анвар Касымов, Кундузбек Раимбеков, Талас Бегалиев

До 88 кг - Жолдубай Бекжанов

До 100 кг - Чынгыз Масабиров

До 130 кг - Алексей Бем

Источник: АКИpress