Экс-президент Федерации көк-бөрү выступит на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Чемпионат мира стартовал вчера, 8 октября, в городе Пореч (Хорватия)
Бывший президент Федерации көк-бөрү КР Талас Бегалиев выступит на чемпионате мира по спортивной борьбе среди ветеранов.
Чемпионат мира стартовал сегодня, 8 октября, в городе Пореч (Хорватия).
Талас Бегалиев выступит в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 78 кг.
Состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе
До 62 кг - Адахамжан Балтабаев
До 70 кг - Айбек Бердалиев, Валентин Малютин, Сергей Фуфачев
До 78 кг - Азамат Кадыралиев, Анвар Касымов, Кундузбек Раимбеков, Талас Бегалиев
До 88 кг - Жолдубай Бекжанов
До 100 кг - Чынгыз Масабиров
До 130 кг - Алексей Бем
Источник: АКИpress