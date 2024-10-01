Национальная сборная по футболу начнет подготовку к предстоящим отборочным матчам к ЧМ-2026

Бишкек, “САЯСАТ.KG”. Об этом сегодня сообщает Кыргызский футбольный союз.

В рамках третьего раунда отборочных игр Чемпионата Мира 2026 национальная сборная Кыргызстана в октябре проведет выездной матч (10 октября) против Катара, а также домашний матч (15 октября) против сборной Северной Кореи.

Для подготовки к вышеописанным матчам, подопечные Максима Лисицына проведут учебно-тренировочный сбор, который стартует 3 октября. Сбор пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия).

После окончания подготовки, 8 октября команда прибудет в Катар для участия в первом матче.

Состав команды на сбор будет обнародован в ближайшее время.