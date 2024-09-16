В Бишкеке пройдут отборочные игры к Чемпионату Азии по футболу U-20

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз (КФС).

С 25 по 29 сентября на стадионе им. Д.Омурзакова в Бишкеке пройдет розыгрыш Отборочных игр Кубка Азии 2025 среди молодежных команд U-20.

Сборная Кыргызстана под руководством главного тренера Мирлана Эшенова, находящаяся в группе «I», встретится с командами Мьянмы, Туркменистана и Японии.

В отборочном турнире примут участие 45 сборных, разделенных на 10 групп. Путевки в финальную стадию Кубка Азии получат команды, занявшие первые места в своих группах, а также 6 лучших сборных, финишировавших на вторых местах.