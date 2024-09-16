Федерация кок-бору КР пригласила федерацию кокпара Казахстана на Кубок единства

Федерация кок-бору Кыргызстана готова к продолжению сотрудничества с федерацией кокпара Казахстана. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве «Кабар» заявил президент федерации кок-бору КР Рамис Джунусалиев.

Он подчеркнул, что в конфликте, произошедшем 13 сентября в финальной игре по кокпару на Всемирных играх кочевников в Астане, не считает виновной федерацию кокпара Казахстана.

В данном случае вина, возможно, лежит на игроках, судьях и тренерах, сказал Рамис Джунусалиев.

«Это просто игра и спорт, и между нашими народами не должно быть разногласий, наша общая цель - распространение национальных игр по всему миру, поэтому необходимо оставить личные амбиции. Мы готовы пойти на любые шаги для единства двух народов», - сказал он.

Рамис Джунусалиев отметил, что на протяжении последних двух лет две федерации провели несколько встреч команд в разных странах, есть планы по активизации сотрудничества.

В связи с этим, федерация кок-бору КР сегодня направила приглашение казахской стороне принять участие в играх Кубка единства, который состоится 1 ноября в Иссык-Кульской области.

Судья будет от третьей стороны, игру проведут без болельщиков из соображений безопасности.

Источник - "КАБАР"