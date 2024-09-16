“Мурас Юнайтед” двухкратный обладатель Кубка КР по футболу

Бишкек, “Саясат.kg”. Финальный матч 1XBET Кубка КР прошла вчера, 15 сентября, на стадионе “Курманбек” в городе Джалал-Абад, сообщает Кыргызский футбольный союз.

За почётный трофей боролись ФК “Абдыш-Ата” (г. Кант) и ФК “Мурас Юнайтед” (г.Джалал-Абад).

Первый тайм матча завершился в пользу гостей со счётом 0:1 (Ягр, 25'). Во втором тайме команды продолжили упорную борьбу, и хозяева поля дважды сравняли счет. Вторая половина встречи завершилась со счётом 2:2 (Батырканов, 60', 74' — Ягр, 25'; Атабаев, 66'), после чего команды перешли в овертаймы. В начале второго овертайма Боколеев вывел “Мурас Юнайтед” вперёд - 3:2, и счёт остался неизменным к финальному свистку.

Таким образом, “Мурас Юнайтед” стал двукратным обладателем Кубка Кыргызской Республики.

Отметим, что на данном матче была использована система видеопомощи арбитрам — VAR. Судейство осуществляла смешанная бригада из представителей Узбекистана и Кыргызстана.