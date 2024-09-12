Всемирные игры кочевников. Сборная Кыргызстана проиграла Казахстану в финале по кок-пару

Сборная Кыргызстана по көкпару проиграла Казахстану в финале Игр кочевников со счетом 5:4.

На самом финале произошла потасовка. Сборная Кыргызстана вела со счётом 3:1, когда на 13-ой минуте первого тайма игрок сборной Казахстана Улан Байтореев камчой ударил нашего Кубанычбека Султан уулу, который не стал на это реагировать. Однако игрок сборной Казахстана догнал его и снова ударил. Игру приостановили для выяснения обстоятельств, но что-то пошло не так, и теперь масса вопросов к судейству.

Сборная Кыргызстана второй раз подряд стала серебряным призерам турнира по көкпару. Сегодня в 17:30 финал между Кыргызстаном и Казахстаном по по көк бөрү.

"Апрель".