V ВИК: Команда Кыргызстана по борьбе на поясах выиграла 7 медалей

Члены национальной сборной Кыргызстана по кыргызской борьбе алыш завоевали 7 медалей (3 золота, 1 серебро, 3 бронзы) на V Всемирных играх кочевников в Астане

Об этом сообщает Департамент физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики. Кыргызстана.

Победителями V Всемирных игр кочевников среди мужчин стали Баяман Абидинов (60 кг) и Ирлан Казбек уулу (80 кг). Бронзовыми призерами стали Калысбек Каюмов (70 кг) и Азизхан Мусабек уулу (90 кг).

Среди женщин Нагира Сарбашева завоевала золотую медаль в весовой категории +75 кг. Нурзат Бактыяр кызы заняла 2 место в весовой категории до 65 кг, Динара Камчыбекова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг.