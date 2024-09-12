Женская сборная Кыргызстана — победитель Кубка вызова CAVA

Женская сборная Кыргызстана по волейболу стала победителем Кубка вызова Центрально-Азиатской волейбольной ассоциации.

Турнир прошел в городе Мале 6-11 сентября при участии четырех сборных.

На групповом этапе команды сыграли между собой в круг. Сборная Кыргызстана выиграла все 3 матча со счетом 3:0 и с первого места вышла в полуфинале.

В поединке за выход в финал кыргызстанки со счетом 3:0 во втором раз обыграли сборную Афганистана.

В финальной игре сборная Кыргызстана играла против Мальдивских островов, и одержала победу в пяти партиях и выиграла золотые медали.

В июле молодежная сборная Кыргызстана (U-20) выиграла зональный чемпионат Азии, который также проходил на Мальдивах.

Финал

Мальдивы - Кыргызстан — 2:3 (17-25, 26-24, 18-25, 22-25, 9-15)

Источник - Спорт-Акипресс