Максим Лисицын: В футболе нужно рисковать

Бишкек, "Саясат.kg". Послематчовый комментарий главного тренера сборной Кыргызстана по футболу

Максим Лисицын - главный тренер Национальной сборной Кыргызстана по футболу:

- Тяжело проводить такие игры для тренеров. Я поблагодарил ребят за игру, потому что мы проделали большой объем работы на этих сборах, готовились и имели надежды. Мы действительно хотели набрать очки, но, к сожалению, немного не справились со своими эмоциями, так как нам не хватает опыта выступлений на таком уровне. Поэтому сегодня игра закончилась не в нашу пользу.

Мы готовились к сегодняшнему сопернику и, несмотря на короткий срок подготовки, выбрали стартовый состав. Вы упомянули, что мы заменили Алыкулова на Кенжебаева, но на самом деле было сделано больше перестроений в позициях. Игра показала, что это было неожиданно для соперника в некоторых эпизодах. Мы забили два мяча, но где-то немного рисковали. В футболе нужно рисковать, и сегодня был случай, когда мы могли удивить соперника элементом неожиданности. Это получилось не всегда, так как мы предоставили сопернику достаточно много возможностей и они использовали эти шансы. Мы сделаем выводы и будем готовиться дальше. Это опыт для команды, особенно для молодых ребят. Думаю, что на следующем сборе мы будем сильнее.