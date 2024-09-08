"Встреча в великой степи". В Астане стартовали V Всемирные игры кочевников

Сегодня состоялось открытие 5-х Всемирных игр кочевников!

В Астане открылся Этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран – участниц.

Ежедневно этноаул смогут посещать до 30 тысяч жителей и гостей столицы.

5-е Всемирные игры кочевников в Астане пройдут под девизом «Ұлы Дала дүбірі» - Встреча в великой степи».

В соревнованиях примут участие около 4 тысяч участников из более 100 стран мира.

Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.

В рамках спортивной программы 5-х Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта.

Источник - Vesti.kg