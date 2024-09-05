Иран-Кыргызстан. Что сказал главный тренер "ак-шумкар" перед матчем

Бишкек, "Саясат.kg". Сегодня в рамках отбора к ЧМ по футболу в Тегеране встретятся сборные команды Ирана и Кыргызстана.

Заявление главного тренера сборной Кыргызстана по футболу перед матчем.

Максим Лисицын - главный тренер Национальной сборной по футболу:

- Игра обещает быть интересной, и все решится на поле. Мы знаем Иран только с лучшей стороны: у команды много высококлассных футболистов. Тем не менее, мы хорошо подготовились, чтобы продемонстрировать свои сильные стороны, и с надеждой ждем завтрашнего матча.

Мы обладаем достаточной информацией, так как сборная Ирана играет в нынешнем составе уже достаточно долго. Мы проанализировали их игры и довели информацию до игроков.

Мы понимаем, что Иран будет сосредоточен на атаке и проведет много времени в наступлении. Однако мы планируем, что наши атаки тоже будут опасны.

У нас есть много легионеров, выступающих в зарубежных клубах, и группа игроков, играющих в Кыргызстане. Также есть опытные футболисты, которые очень хотят выйти на чемпионата мира, и молодые игроки, стремящиеся получить опыт и проявить свои амбиции.

Валерий Кичин - капитан Национальной сборной по футболу:

- Мы осознаем, что являемся новичками в этом раунде и нам может не хватать опыта. Тем не менее, мы не проиграем в желании. Мы будем бороться в каждой игре, чтобы добиться результата и выйти в следующий раунд. Другого результата нам не нужно.