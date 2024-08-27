Отбор на ЧМ-2026. В Бишкеке пройдет матч Кыргызстан - Узбекистан

В Бишкеке 10 сентября в рамках второго тура третьего раунда отборочных игр чемпионата мира 2026 года состоится матч Национальной сборной Кыргызстана против Узбекистана.

Как сообщили в Кыргызском футбольном союзе, игра пройдет на обновленной главной арене столицы — стадионе имени Д. Омурзакова и начнется в 20:00.

Матч станет поистине историческим, так как наша команда проведет свой первую домашнюю игру в рамках третьего раунда отбора на континентальное первенство.

В этом раунде 18 сборных команд распределены на 3 группы по 6 команд в каждой. По итогам игр этого этапа две лучшие команды из каждой группы получат путевки на мировой чемпионат.

Сборные, занявшие третьи и четвертые места, пройдут в четвертый раунд, где будут определены еще два участника чемпионата мира. Еще одно место может быть получено через межконтинентальный плей-офф. Кыргызстан находится в группе «А», в которую также входят национальные сборные Ирана, Катара, ОАЭ, Северной Кореи и Узбекистана.

Дружина Максима Лисицына сейчас проводит учебно-тренировочный сбор в Стамбуле (Турция), после которого, 5 сентября в рамках первого тура турнира сыграет с Ираном в гостях.

Билеты на матч Кыргызстан-Узбекистан в самом скором времени будут доступны на сайте kassir.kg.

KABAR.KG