КФС: Футбол не терпит агрессию!

Бишкек, “Саясат.kg”. Заявление Кыргызского футбольного союза (КФС)
В адрес Кыргызского футбольного союза поступило письмо от руководства футбольного клуба «Мурас Юнайтед», в котором сообщается, что тренерский штаб и спортивный директор клуба были уволены в связи с произошедшим инцидентом. 15 августа текущего года во время тренировки команды на стадионе «Сельмаш» в Бишкеке произошел инцидент с участием игроков клуба.
В результате инцидента иностранный игрок (легионер) клуба Евгений Терзи получил травму - перелом челюсти. Как выяснилось, зачинщиком инцидента оказался игрок клуба Мирбек Ахматалиев, с которым клуб также решил прекратить трудовые отношения.
Отметим, что футбол как олимпийский вид спорта основывается на принципах честной спортивной борьбы и уважения к соперникам и сокомандникам. Он призван воспитывать командный дух, развивать лучшие человеческие качества, а также прививать чувство справедливости и ответственности.
Кыргызский футбольный союз, будучи приверженцем этих идей и ценностей, однозначно осуждает деструктивные действия, проявляющиеся в агрессии и насилии. Агрессия и насилие в любых формах, способные нанести физический или эмоциональный вред, считаются абсолютно недопустимыми и неприемлемыми.