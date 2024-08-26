КФС: Футбол не терпит агрессию!

Бишкек, “Саясат.kg”. Заявление Кыргызского футбольного союза (КФС)

В адрес Кыргызского футбольного союза поступило письмо от руководства футбольного клуба «Мурас Юнайтед», в котором сообщается, что тренерский штаб и спортивный директор клуба были уволены в связи с произошедшим инцидентом. 15 августа текущего года во время тренировки команды на стадионе «Сельмаш» в Бишкеке произошел инцидент с участием игроков клуба.

В результате инцидента иностранный игрок (легионер) клуба Евгений Терзи получил травму - перелом челюсти. Как выяснилось, зачинщиком инцидента оказался игрок клуба Мирбек Ахматалиев, с которым клуб также решил прекратить трудовые отношения.

22 августа 2024 года состоялось заседание Дисциплинарного комитета Кыргызского футбольного союза, на котором было рассмотрено вышеописанное обращение клуба. Дисциплинарный комитет КФС, изучив обстоятельства дела о дисциплинарном нарушении и основываясь на статье №118 Дисциплинарного кодекса КФС, принял решение запретить Мирбеку Ахматалиеву участвовать в любой деятельности, связанной с футболом, на срок 5 лет.

Отметим, что футбол как олимпийский вид спорта основывается на принципах честной спортивной борьбы и уважения к соперникам и сокомандникам. Он призван воспитывать командный дух, развивать лучшие человеческие качества, а также прививать чувство справедливости и ответственности.

Кыргызский футбольный союз, будучи приверженцем этих идей и ценностей, однозначно осуждает деструктивные действия, проявляющиеся в агрессии и насилии. Агрессия и насилие в любых формах, способные нанести физический или эмоциональный вред, считаются абсолютно недопустимыми и неприемлемыми.