Шестеро юных кыргызстанцев завоевали золото на Чемпионате Азии по таэквондо-ITF.

Бишкек, "Саясат.kg". Всего у сборной Кыргызстана 14 медалей

Чемпионат Азии по таэквондо ITF прошел с 19 по 26 августа в городе Бангалор, Индия. Как сообщает Федерация Оригинального Таеквон-До ITF Кыргызстана, в турнире приняли участие более 500 спортсменов из +15 стран мира, включая США, Велокобританию, Канаду, Японию и КНДР.

Золотые медали и звания Чемпионов Азии завоевали:

Канатов Уран

Токторбеков Аббад — абсолютный чемпион Азии по тулям и по спаррингам

Юсупова Айниса

Казымбекова Диана

Батырбеков Нурислам

- Мукеев Исам

Серебряные призеры:

- Монолбаева Аяна (в тулях и спаррингах)

- Мукеев Исам

- Канатов Уран

- Михманов Имран

Бронзовые медали:

- Русланбекова Сырга

- Камчыбеков Эрбол (в тулях и спаррингах)

- Иминова Айлинайша

- Батырбеков Нурислам