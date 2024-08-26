Шестеро юных кыргызстанцев завоевали золото на Чемпионате Азии по таэквондо-ITF.

Бишкек, "Саясат.kg". Всего у сборной Кыргызстана 14 медалей
Чемпионат Азии по таэквондо ITF прошел с 19 по 26 августа в городе Бангалор, Индия. Как сообщает Федерация Оригинального Таеквон-До ITF Кыргызстана, в турнире приняли участие более 500 спортсменов из +15 стран мира, включая США, Велокобританию, Канаду, Японию и КНДР.
Золотые медали и звания Чемпионов Азии завоевали:
Канатов Уран
Токторбеков Аббад — абсолютный чемпион Азии по тулям и по спаррингам
Юсупова Айниса
Казымбекова Диана
Батырбеков Нурислам
- Мукеев Исам
Серебряные призеры:
- Монолбаева Аяна (в тулях и спаррингах)
- Мукеев Исам
- Канатов Уран
- Михманов Имран
Бронзовые медали:
- Русланбекова Сырга
- Камчыбеков Эрбол (в тулях и спаррингах)
- Иминова Айлинайша
- Батырбеков Нурислам