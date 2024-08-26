У сборной Кыргызстана три золота на чемпионате мира по вольной борьбе (U17)

Бишкек, “Саясат.kg”. Чемпионат мира по вольной борьбе (U17) проходит в столице Иордании – городе Амман.

Рустамжан Кахаров (весовая категория до 65 кг) в полуфинале одолел казахского борца Бакдаулета Акимжана со счетом 12:5, а в финале в упорной борьбе выиграл у россиянина Рамазана Абдулкадырова со счетом 7:6.

Курсантбек Исаков (весовая категория до 55 кг) уверенно переборол американца Киану Дилларда со счетом 10:2 в полуфинале, а в финале забрал победу у борца из Пуэрто-Рико Джозефа Бахманна со счетом 4:2.

Өмүрбек Асан уулу (вольная борьба, до 60 кг) в полуфинале не оставил шансов американцу Джордину Рэйни со счетом 12-6, а в финале уверенно разобрался с азербайджанским борцом Хусейном Исмаиловым со счетом 5-1.

UWW (Объединенный мир борьбы) особо отметили благородный жест Асан уулу - в полуфинале его соперник Джордин Рэйни получил травму, а Өмүрбек на руках отнес его до носилок.

Кроме этого, борец Марлен Абдраимов (вольная борьба, до 51 кг) в матче за бронзу одолел узбексого атлета Озодбека Алижанова со счетом 17:6.

Также, в греко-римской борьбе медали взяли:

- Бекжан Бейшенбаев (до 45 кг) - бронза,

- Кутман Калбаев (до 51 кг) - серебро.