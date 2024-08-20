Как в соцсетях создают «красивую» историю о Мунарбекe Сейитбек уулу, искажая факты? Пояснение

Мунарбек Сейитбек уулу завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже, став первым кыргызстанцем, удостоенным медали в боксе.

Он выступал в весовой категории до 57 кг и занял второе место, встретившись в финале с боксером из Узбекистана.

История Мунарбека Сейитбек уулу привлекла внимание как в Кыргызстане, так и за пределами страны. В социальных сетях распространилась неверная информация: "боксер поехал на Олимпиаду без тренера и сам завоевал медаль", "изначально не было надежд на успех, и ему сразу же был куплен обратный билет", "некому было секундировать бой, и на помощь пришел узбекский тренер, который отказался это делать в финале"...

АКИpress собрал все ответы на эти вопросы.

Отсутствие тренера

Личным тренером Мунарбека является Беганас Султанбаев. Видео, на котором Султанбаев наблюдает за поединком своего ученика по телевизору, тронуло пользователей соцсетей и вызвало вопросы о причинах его отсутствия на Олимпиаде. Однако Мунарбека сопровождал главный тренер Данияр Төлөгөн уулу.

Заместитель директора Департамента физкультуры и спорта Самат Токтоналиев объяснил, что на международных соревнованиях команду представляет главный или старший тренер. Личного тренера могут взять только при наличии возможности.

«Мунарбек получил лицензию в июне, а аккредитация через НОК была в марте-апреле. Аккредитован был только главный тренер. К тому же была только одна лицензия по боксу, и квота на аккредитацию была только на одного человека», - сказал Токтоналиев.

Обратный билет

В мае 2023 года Мунарбек стал бронзовым призером чемпионата мира, одержав 4 победы подряд над спортсменами из Пуэрто-Рико, Таиланда, Мексики, Таджикистана. В полуфинале он встретился с Абдумаликом Халоковым из Узбекистана и уступил ему. Эта медаль стала для Кыргызстана первой в истории взрослых чемпионатов мира.

И в Париж кыргызский боксер отправился в статусе бронзового призера Чемпионата мира — данный факт прямо опровергает слова якобы «не было надежд на успех». Наоборот, Мунарбек был одним из тех, на кого спортивные функционеры надеялись, что он возьмет медаль.

Купленный обратный билет также вызвал вопросы. Директор Департамента физической культуры и спорта Айбек Абдымомунов пояснил, что билеты выкупаются согласно программе на день финала.

Финальный поединок Мунарбека состоялся 10 августа (по бишкекскому времени в ночь на 11 августа). 11 августа из Парижа в Бишкек должны были вылететь Мунарбек Сейитбек уулу и борцы Жоламан Шаршенбеков, Мээрим Жуманазарова, так как они завершили свои выступления. «Однако мы решили, что призеры должны вернуться вместе с командой, и поменяли им билеты [на более позднюю дату - 13 августа]», - отметил Абдымомунов и добавил, что это мировая практика.

Узбекский секундант

В трех поединках Сейитбек уулу сопровождал узбекский тренер Акмаль Хасанов. В финале, где он встретился с узбекским боксером, секундантом выступил глава Департамента физической культуры и спорта Айбек Абдымомунов. Изначально у Абдымомунова не было необходимой аккредитации, поэтому секундантом был Хасанов. Позже Абдымомунов получил аккредитацию для участия в финале.

Главный тренер сборной по боксу Данияр Төлөгөн уулу отметил, что у него хорошие отношения со старшим тренером Узбекистана, и именно поэтому он попросил Хасанова секундировать Мунарбека.

Также в социальных сетях распространяется информация, что Акмаль Хасанов является личным тренером Абдумалика Халокова, который встретился с Мунарбеком в финале, и якобы по этой причине Хасанов отказался секундировать Мунарбека. Однако Хасанов не является личным тренером Халокова — его подопечный выступает в другой весовой категории.

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