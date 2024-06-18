ЕВРО-2024: Франция победила Австрию, Мбаппе заставил соперника забить в свои ворота

Сборная Франции по футболу стартовала с трудовой победы на чемпионате Европы в Германии.

В матче первого тура группового этапа французы играли против сборной Австрии и победили со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 38 минуте первого тайма. Защитник австрийцев Максимилиан Вёбер срезал мяч в свои ворота после прострела Килиана Мбаппе.

На 90 минуте французу сломали нос. Его заменили и увезли в больницу.

В другой игре данного квартета сборная Нидерландов со счетом 2:1 обыграла сборную Польши.

Во втором туре группового этапа Голландия 21 июня сыграет с Францией, а Польша встретится с Австрией.

Группа D

1 тур, 18 июня

Австрия - Франция - 0:1 (0:1)

Гол: Максимилиан Вёбер, автогол 38 (0:1)

«Sport АКИpress»