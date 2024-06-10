Есть первая лицензия на паралимпийские игры!

Бишкек, "Саясат.kg". Гулназ в итоге завоевала одну золотую медаль и одну серебряную.

Первый паралимпиец выполнил норматив и прошел отбор для участия в Паралимпийских играх в Париже (Франция).

Гулназ Жузбаева (незрячая) с гайдом Юлия Фернас выполнили норматив на участие в Паралимпийских играх в Париже по пара легкой атлетике на дистанции 1500 м, пробежав ее за 6:18.

Соревнования проходили в городе Ноттвиль (Швейцария) с 6-8 июня.

Гулназ в итоге завоевала одну золотую медаль и одну серебряную.

Это первая незрячая девушка в истории нашей страны кто смог выполнить норматив.