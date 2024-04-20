Лицензионный турнир в Бишкеке: Жуманазарова проиграла спортсменке из КНДР, но вышла в полуфинал

Мээрим Жуманазарова вышла в полуфинал азиатского лицензионного турнира в Бишкеке.
Она выступает в весовой категории до 68 кг.
В первой схватке кыргызстанка победила на лопатки казахстанку, а затем на туше победила спортсменку из Индии.
В заключительной схватке группового этапа Жуманазарова уступила спортсменке из КНДР, но все же заняла 1 место в группе и вышла в полуфинал.
В поединке за олимпийскую лицензию ее соперницей станет Набира Эсенбаева из Узбекистана.
Начало схваток за лицензии в 18:00.
Айжан Сабырбек кызы и Калмира Билимбек кызы выбыли из борьбы за лицензии.
«Sport АКИpress»