Кубок АФК 2023/2024: Сегодня "Абдыш-Ата" сыграет против "Централ Кост Меринерс" из Австралии

Бишкек, "Саясат.kg". Сегодня «Абдыш-Ата» находится на шаге от финала турнира.

Выход «Абдыш-Ата» в плей-офф Кубка АФК стал историческим. Это первый клуб из страны, достигший такого результата в данном азиатском клубном турнире.

Сегодня «Абдыш-Ата» находится на шаге от финала турнира. В интерзональном финале команда сыграет два матча против «Централ Кост Меринерс» (Австралия). Первая игра состоится сегодня, 17 апреля в 18:00, на стадионе имени Д. Омурзакова. Ответный матч пройдет 24 апреля в Госфорде (Австралия).

Победитель этой пары сыграет 5 мая в финале за главный трофей с чемпионом западной зоны. Звание чемпиона западной зоны завоевал клуб «Аль Ахед» (Ливан), победивший два раза в зональном финале «Аль Нахд» (Оман) с общим счётом 3:1.

Билеты на сегодняшний матч «Абдыш-Ата» - «Централ Кост Меринерс» доступны на сайте kassir.kg, а трансляция матча будет проходить на канале УТРК Спорт.