Ислама Махачева обвинили в "побеге" от топ-соперника в UFC

Американский боец UFC Макс Холлоуэй (25-7) высказался о действиях Ислама Махачева (25-1). Чемпиона легкого дивизиона обвиняют в побеге.

По мнению американца, дагестанский боец не должен был отказываться от поединка с Джастином Гэтжи (25-4) в прошлом сезоне и привел Махачеву в пример другого чемпиона UFC.

"Я видел, как Ислам говорил: "О, этот бой не имеет смысла и бла, бла, бла". Но брат, ты должен был драться с Джастином в феврале. Почему парень, которого ты победил, так быстро восстановился и дал тебе бой?

Я имею в виду, ты был здоров. Ты был готов к бою. Все знают, что ты не можешь драться в Рамадан, и именно поэтому они не могли провести бой на UFC 300 с Леоном Эдвардсом. Но после такого странно жаловаться и говорить: "Я не могу получить бой".

Я думаю, это потому что ты дерешься только в то время, когда хочешь драться", - заявил Холлоуэй в подкасте Blessed.

Отметим, что россиянин провел свой последний поединок в октябре 2023 года. И с тех пор не выходил в октагон.

Изначально он должен был защищать чемпионский пояс против Чарльза Оливейры (34-9), но соперник получил травму, и его экстренно заменил экс-чемпион полулегкого дивизиона австралиец Александр Волкановски (26-4). Махачев победил единогласным решением судей, как и в предыдущем поединке.

Сам Макс Холлоуэй встретится с Джастином Гэтжи уже в эти выходные.



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