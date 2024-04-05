Депутат отметил важность пропаганды массового спорта

Есть ли данные по массовому спорту в Кыргызстане, спросил депутат Карим Ханджеза (Московский округ) 5 апреля на заседании Жогорку Кенеша.

По словам директора Департамента спорта Айбека Абдымомунова, показатель достиг примерно 10%.

«Мы планируем увеличить эти число. Второй год реализуется ряд проектов. К примеру, в рамках школьной лиги ученики порядка 2500 школ соревнуются в футболе, волейболе, легкой атлетике, шахматах. Среди учащихся спортшкол также стартует проект «Я чемпион», в мае состоится открытие игр в Нарыне», - рассказал он.

Депутат отметил, что необходимо усилить работу в этом направлении, так как это напрямую касается генофонда населения. Он спросил, сколько средств направляется на развитие массового спорта.

«Бюджет Департамента составляет 1,7 млрд сомов. По возможности финансируем разные виды спорта, на развитие регионов, конечно, средств мало», - ответил Абдымомунов.

Ханджеза отметил, что необходима информационная кампания по массовому спорту.

Как сообщил министр культуры, информации, молодежи и спорта Алтынбек Максутов, на телеканалах размещаются фильмы с пропагандой спорта. Ежегодно увеличивается финансирование спорта со стороны республиканского бюджета, добавил он.

Депутат посоветовал перенять опыт других стран, где развивают массовый спорт.

АКИpress