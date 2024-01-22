Бекназ Алмазбеков может уйти из «Галатасарая» в аренду

Помимо этого кыргызстанец провел несколько игр за основу «Галатасарая» в товарищеских матчах.

Полузащитник национальной сборной Кыргызстана по футболу Бекназ Алмазбеков может покинуть «Галатасарай» из Турции. Об этом он сообщил в интервью Sport АКИpress.

18-летний игрок в прошлом году подписал контракт с основным составом команды, но продолжает выступать за команду не старше 19 лет. Помимо этого кыргызстанец провел несколько игр за основу «Галатасарая» в товарищеских матчах.

«В официальных играх я еще не дебютировал за «Галатасарай». Конкуренция в команде очень высокая. За последние два года были приобретены звездные игроки. Возможно, из-за этого я могу уйти в аренду, но это пока неизвестно. Уход в аренду может сказаться положительно, так как я вернусь сильнее и в хорошей форме. Куда я уйду в аренду, я пока не знаю. Это станет известно после открытия трансферного окна», - рассказал Алмазбеков.

«Sport АКИpress»