Кубок Азии: Есть ли у сборной Кыргызстана шанс выйти из группы?

Сборная Кыргызстана по футболу проиграла второй матч подряд на Кубке Азии в Катаре.

Во втором туре группового этапа команда Штефана Тарковича проиграла Саудовской Аравии со счетом 0:2, а в первом туре уступила Таиланду (0:2).

По итогам двух туров сборная Кыргызстана имеет 0 очков в турнирной таблице группы, но сохраняет шансы на выход в плей-рофф.

По итогам группового этапа в плей-офф выходят две лучшие команды, а также 4 лучшие команды, занявших 3 место в группе.

В матче третьего тура кыргызстанцы играют против Омана 25 января.

По итогам двух туров только сборные Малайзии и Вьетнама лишились шансов на выход в плей-офф.

«Sport АКИpress»