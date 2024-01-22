Кубок Азии-2023: Сборная Кыргызстана уступила Саудовской Аравии

Отечественные футболисты весь матч играли в меньшинстве

Сборная Кыргызстана по футболу уступила команде Саудовской Аравии на Кубке Азии-2023 со счетом 2:0.

Матч второго тура группового этапа прошел 21 января в Катаре.

Первый гол сборная Саудовской Аравии забила на 35-й минуте, а второй – на 84-й.

Отечественные футболисты весь матч играли в меньшинстве - вдевятером: на 8-й минуте был удален защитник Айзар Акматов, а на 51-й – полузащитник Кими Мерк.

Встреча проходила под подавляющим преимуществом сборной Саудовской Аравии. Игроки «Ак Шумкар» за весь матч не нанесли ни одного удара по воротам соперника.

Саудовская Аравия досрочно выходит в 1/8 финала. А у команды Кыргызстана остаются минимальные шансы на выход в следующий этап - 25 января она сыграет против соборной Омана.

Вести.kg