«Очень неубедительно сыграли в обороне» — Валерий Березовский о матче с Таиландом

Сборная Кыргызстана проиграла со счетом 0:2.
Бывший игрок сборной Кыргызстана по футболу Валерий Березовский поделился впечатлениями от игры против сборной Таиланда.
Матч первого тура группового этапа Кубка Азии прошел 16 января в Катаре.
Сборная Кыргызстана проиграла со счетом 0:2.
«Мы очень неубедительно сыграли в обороне, допускали ключевые ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Необязательные такие ошибки. Центральная зона оказалась без страховки», - рассказал Березовский Sport АКИpress.
«Sport АКИpress»