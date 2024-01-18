«Очень неубедительно сыграли в обороне» — Валерий Березовский о матче с Таиландом

Сборная Кыргызстана проиграла со счетом 0:2.

Бывший игрок сборной Кыргызстана по футболу Валерий Березовский поделился впечатлениями от игры против сборной Таиланда.

Матч первого тура группового этапа Кубка Азии прошел 16 января в Катаре.

Сборная Кыргызстана проиграла со счетом 0:2.

«Мы очень неубедительно сыграли в обороне, допускали ключевые ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Необязательные такие ошибки. Центральная зона оказалась без страховки», - рассказал Березовский Sport АКИpress.

«Sport АКИpress»