Сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде Таиланда

Впереди еще два матча группового этапа — против команд Саудовской Аравии и Омана.

В стартовой игре на Кубке Азии сборная Кыргызстана по футболу уступила команде Таиланда со счетом 2:0.

В первые минуты матча инициативой больше владел соперник, но к девятой минуте отечественная команда провела неплохую атаку, однако наш игрок не попал в створ ворот.

Затем игра была равной, но таиландцам удалось ближе к середине тайма провести две острые атаки: в первой они даже забили, однако из-за положения "вне игры" взятие ворот было отменено; во второй мяч попал в перекладину ворот сборной КР. На 25-й минуте последовал удар, который кыргызстанский голкипер отбил, однако на добивании первым успел один из соперников. Счет стал 1:0 в пользу сборной Таиланда.

"Ак шумкар" позже перехватил инициативу, однако, несмотря на все попытки, сравнять счет не удалось.

Второй тайм начался с атак таиландцев, в одном из моментов от гола наши ворота спас вратарь Эржан Токотаев. Однако на 48-й минуте последовал навес в нашу штрафную, защитники не смогли выбить мяч, и соперник расстрелял ворота Токотаева. Затем игра продолжилась с обоюдными опасными моментами, но счет 2:0 в пользу таиландцев так и не изменился.

Что дальше?

Сборная Кыргызстана, несмотря на поражение, не теряет шансов на выход в плей-офф. Впереди еще две игры группового этапа — против команд Саудовской Аравии и Омана. В 1/8 финала выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре лучших коллектива из шести занявших третьи места.

В 2019 году на своем дебютном Кубке Азии кыргызстанцы уступили в первых двух играх и выиграли в третьей. Это позволило команде выйти в плей-офф с третьего места в группе.

Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

Sputnik Кыргызстан