Кыргызстанец Амантур Жумаев стал чемпионом мира по боксу среди юниоров

Кыргызстанец Амантур Джумаев стал чемпионом мира 2023 года по боксу среди юниоров.

По данным Федерации бокса КР, Амантур стал первым в истории нашей страны чемпионом мира среди юниоров по этому виду спорта.

Отметим, что мировой чемпионат проходит в Ереване, а сам Амантур выступал в весовой категории до 52 кг.

В стартовом поединке он выиграл раздельным решением судей (4:1) у Иброхима Гиёсова из Узбекистана. На стадии 1/8 финала одолел с явным преимуществом немца Даниэля Дизендорфа, который выступал под флагом IBA. В четвертьфинале Амантур выиграл раздельным решением судей (4:1) у россиянина Максима Чаплыгина. В поединке за выход в финал нанес поражение единогласным решением судей Оскару Гродзицкому из Польши и вышел в финал турнира.

В решающем поединке за первое место и звание чемпиона мира Амантур Джумаев не уступил хозяину ринга Арену Харатьяну из Армении и выиграл единогласным решением судей.



URL: https://kaktus.media/491714