В программу Олимпиады-2028 включили пять новых видов спорта

Решение приняли на 141-й сессии МОК.

Флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол официально вошли в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Из их числа в олимпийскую программу прежде входили крикет, лакросс и бейсбол/софтбол.

Решение приняли на 141-й сессии МОК.

«Выбор этих пяти новых видов соответствует культуре американского спорта и продемонстрирует эти символичные для Америки виды всему миру. Эти виды сделают Олимпийские игры 2028-го в Лос-Анджелесе уникальными. Включение этих видов позволит олимпийскому движению завоевать новые спортивные и фанатские сообщества в США и по всему миру», — подчеркнул президент МОК Томас Бах.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.



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