Дзюдоисты из Кыргызстана завоевали две медали на Кубке Азии среди кадетов

Серебряного медалиста подготовил старший тренер отделения дзюдо Ислам Баялинов.

Учащиеся отделения дзюдо СДЮШОР "Дельфин" показали отличный результат на Кубке Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров, который состоялся с 27 по 30 июля 2023 года в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В соревнованиях участвовали сильнейшие дзюдоисты сборных команд Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркмении и Грузии, среди которых были действующие победители и призеры Чемпионатов Мира и Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров, а также национальных чемпионатов.

В турнире среди кадетов весовой категории до 52 кг бронзовую медаль завоевала Какитаева Айдай 2008 г.р., воспитанница тренера Юлии Кулигиной. Мастер спорта КР по дзюдо Канатбеков Эржан показал уверенную борьбу, провел 5 сложнейших поединков и завоевал серебряную медаль в весовой категории до 81 кг среди юниоров. Серебряного медалиста подготовил старший тренер отделения дзюдо Ислам Баялинов.

Благодаря результатам наших спортсменов, сборная команда КР по дзюдо среди кадетов заняла 3 общекомандное место, а команда юниоров 2 общекомандное место из 6 команд в Кубке Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров".





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