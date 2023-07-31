"Реал" определился по трансферу футболиста Мбаппе

В "королевском клубе" ждут, когда игрок или парижане сделают первые шаги для осуществления сделки.

Мадридский "Реал" намерен закончить трансфер нападающего французского "Пари Сен-Жермена" (ПСЖ) Килиана Мбаппе до начала нового сезона в чемпионате Испании.

В "королевском клубе" ждут, когда игрок или парижане сделают первые шаги для осуществления сделки.

По данным источников ESPN, в "Реале" понимают, что сумма трансфера составит более 200 миллионов евро с учетом всех дополнительных выплат, и готовы предложить Мбаппе шестилетний контракт до 2029 года.

В мадридском клубе хотели бы, чтобы соглашение с французом соответствовало заключенному ими этим летом контракту с Джудом Беллингемом. Английский полузащитник получает 103 миллиона евро и может зарабатывать дополнительно еще 30 процентов от этой суммы в зависимости от различных условий.

"Реал" уже готов осуществить сделку по Мбаппе, но ждет, что ПСЖ продемонстрирует свою готовность к переговорам. Ранее французский форвард отказался подписывать новый контракт с парижанами, а действующее соглашение истекает в 2024 году.



Изначально "Реал" был готов подождать до 2024 года, но сейчас клуб начал опасаться, что в борьбу за Мбаппе вступят клубы из английской премьер-лиги, которые могут увеличить как сумму трансфера, так и размер зарплаты.



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