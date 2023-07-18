Сколько получит Айсулуу Тыныбекова за победу на рейтинговом турнире в Венгрии?

Айсулуу Тыныбекова стала победительницей четвертого по счету рейтингового турнира по борьбе в 2023 году.
Турнир проходил 13-16 июля Будапеште (Венгрия).
Тыныбекова выступала в весовой категории до 62 кг, одержала 5 побед и заняла 1 место.
За это она получила золотую медаль и денежный приз в размере 1500 швейцарских франков (примерно 140 тыс. сомов).
«Sport АКИpress»
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