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Сколько получит Айсулуу Тыныбекова за победу на рейтинговом турнире в Венгрии?

Айсулуу Тыныбекова стала победительницей четвертого по счету рейтингового турнира по борьбе в 2023 году.

Турнир проходил 13-16 июля Будапеште (Венгрия).

Тыныбекова выступала в весовой категории до 62 кг, одержала 5 побед и заняла 1 место.

За это она получила золотую медаль и денежный приз в размере 1500 швейцарских франков (примерно 140 тыс. сомов).

«Sport АКИpress»

           

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