Чемпионат Азии по грэпплингу. Юноши и юниоры из Кыргызстана заняли второе место

В Астане проходит чемпионат Азии по грэпплингу.
Об этом сообщил сайт Объединенного мира борьбы.
В первые дни прошли соревнования среди спортсменов не старше 15 лет, 17 лет и ветеранов.
В турнире U 15 (NoGi и Gi) у Кыргызстана три золота, два серебра и две бронзы, U 17 — шесть серебряных и две бронзовые награды.
На первом общекомандном месте спортсмены из Казахстана, на третьем — Индии.
Ветераны из КР также заняли второе общекомандное место.
Сегодня начнут борьбу за медали в категориях взрослые и U 20.
Ссылка: https://24.kg/sport/268792/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!