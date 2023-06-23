Чемпионат Азии по грэпплингу. Юноши и юниоры из Кыргызстана заняли второе место

В Астане проходит чемпионат Азии по грэпплингу.

Об этом сообщил сайт Объединенного мира борьбы.

В первые дни прошли соревнования среди спортсменов не старше 15 лет, 17 лет и ветеранов.

В турнире U 15 (NoGi и Gi) у Кыргызстана три золота, два серебра и две бронзы, U 17 — шесть серебряных и две бронзовые награды.

На первом общекомандном месте спортсмены из Казахстана, на третьем — Индии.

Ветераны из КР также заняли второе общекомандное место.

Сегодня начнут борьбу за медали в категориях взрослые и U 20.



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