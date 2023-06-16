Ганец Жоэл Кожо получил разрешение от ФИФА играть за сборную Кыргызстана

Нападающий «Динамо» (Самарканд) из Узбекистана Жоэл Кожо получил разрешение от ФИФА играть за национальную сборную Кыргызстана по футболу.
Об этом Sport АКИpress рассказал менеджер сборной Абаз Торез.
По его словам, получения гражданства еще не достаточно для того, чтобы играть за сборную.
«Нужно было пройти определенные процедуры. Мы их прошли и буквально на днях получили официальное разрешение от ФИФА», - сообщает Абаз Торез.
16 июня сборная Кыргызстана сыграет против Ирана в матче за выход в финал Кубка Наций CAFA. Кожо попал в заявку команды на игру.
24-летний нападающий выступает в чемпионате Узбекистана, а ранее играл за ошский «Алай» и бишкекский «Дордой».
Sport АКИpress
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