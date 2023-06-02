Рейтинговые соревнования по борьбе: кыргызстанцы завоевали две бронзовые медали

Бексултан Махмудов и Дастан Кадыров заняли третьи места в рейтинговом турнире
Двое кыргызстанских спортсменов завоевали бронзовые медали на прошедших в Бишкеке мировых рейтинговых соревнованиях имени Каба уулу Кожомкула и Раатбека Санатбаева по греко-римской, вольной и женской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба департамента физкультуры и спорта.
Бексултан Махмудов, член национальной сборной по греко-римской борьбе, выиграл бронзовую медаль на мировом рейтинговом турнире. Он стартовал с 1/4 финала в весовой категории 97 килограммов.
Сначала спортсмен проиграл сопернику из КНР со счетом 1:1. Он занял 3-е место после победы над китайским борцом в утешительном поединке и казахстанцем в схватке за бронзу.
А Дастан Кадыров выступал на соревнованиях в весовой категории 63 килограмма и стартовал с 1/4 финала.
Сначала он проиграл борцу из Узбекистана, а в решающей схватке победил Баямана Каримова из Кыргызстана и завоевал бронзовую медаль.
Пресс-служба департамента спорта
Вести.kg
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