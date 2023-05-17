Это возрождение кыргызского бокса. Президент поздравил Мунарбека Сейитбек уулу

Президент поздравил кыргызстанского боксера Мунарбека Сейитбек уулу с бронзовой медалью, завоеванной им на чемпионате мира.

Садыр Жапаров на своей странице в Facebook опубликовал поздравительный пост.

По его словам, для Кыргызстана это первое призовое место на чемпионате мира по боксу.

Глава государства считает, что это знак возрождения кыргызской школы бокса. «Не ошибусь, если скажу, что это знак возрождения знаменитой кыргызской советской школы бокса», — написал он и напомнил, что в спорте бывают взлеты и падения.

Садыр Жапаров добавил, что успех Мунарбека Сейитбек уулу будет стимулом для молодых спортсменов и большой гордостью для любителей спорта.

Напомним, впервые в истории наш боксер завоевал медаль на чемпионате мира. В весовой категории до 57 килограммов он стартовал со стадии 1/32 финала, одержал четыре победы подряд над спортсменами из Пуэрто-Рико, Таиланда, Мексики и Таджикистана. За выход в финал бился со спортсменом из Узбекистана Абдумаликом Халоковым. Кыргызстанец уступил и стал обладателем бронзовой медали.



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