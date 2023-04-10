Кыргызстанец Акжол Махмудов в третий раз стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе.
Сегодня он завоевал золото на турнире 2023 года, который проходит в Астане (Казахстан).
Наш спортсмен, выступающий в категории до 77 килограммов, стартовал со стадии 1/4 финала. В этом поединке он был сильнее представителя Туркменистана, победив со счетом 9:0.
В полуфинале Акжол Махмудов одолел японца (9:1) и вышел в финал.
В финале соперник из Ирана отказался от поединка из-за травмы.
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