Акжол Махмудов в третий раз стал чемпионом Азии

Кыргызстанец Акжол Махмудов в третий раз стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе.

Сегодня он завоевал золото на турнире 2023 года, который проходит в Астане (Казахстан).

Наш спортсмен, выступающий в категории до 77 килограммов, стартовал со стадии 1/4 финала. В этом поединке он был сильнее представителя Туркменистана, победив со счетом 9:0.

В полуфинале Акжол Махмудов одолел японца (9:1) и вышел в финал.

В финале соперник из Ирана отказался от поединка из-за травмы.



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