Месси возвращается в "Барселону": известен его игровой номер в клубе

Аргентинский футболист Лионель Месси получит привычный для себя десятый номер в случае возвращения в "Барселону", передает euro-football.ru.

По информации ресурса, шансы ПСЖ на сохранение звездного нападающего уменьшаются с каждым днем. "Барселона" уже начала работу над подписанием контракта с аргентинцем, чей контракт с парижанами истечет в июне. Как сообщает журналист Ашраф бен Аяд, Месси вновь получит десятый номер, если вернется на "Камп Ноу". В "Барселоне" ждут, что футболки с "десяткой" принесут огромную прибыль.

В настоящий момент "десятым" в "Барселоне" является Ансу Фати, в то время как Месси носит в ПСЖ 30-й номер.



Напомним, Месси защищал цвета "Барселоны" в период 2003-2021 годов, после чего перешел в "Пари Сен-Жермен". Его контракт с парижанами действует до 30 июня, в нем предусмотрена опция продления соглашения еще на один сезон.



URL: https://kaktus.media/478252