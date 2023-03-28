Сборная Кыргызстана по боксу примет участие в международном турнире в Белграде

Национальная сборная Кыргызстана по боксу выступит на 60-м международном турнире BELGRAD WINNER.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

Соревнования пройдут с 28 марта по 3 апреля в Белграде. Кыргызстан представят:

1. мастер спорта Анваржан Ходжиев, 48 кг;

2. кандидат в мастера спорта Баяман Азизбек уулу, 57 кг;

3. мастер спорта Аскат Култаев, 63,5 кг;

4. мастер спорта Эркин Адылбек уулу, 86 кг;

5. мастер спорта, Бакыт Токтосун уулу, 92 кг.

Спортсмены участвуют в турнире под руководством старшего тренера национальной сборной Акыйката Абаева.

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