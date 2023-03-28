Сборная Кыргызстана по боксу примет участие в международном турнире в Белграде

Национальная сборная Кыргызстана по боксу выступит на 60-м международном турнире BELGRAD WINNER.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.
Соревнования пройдут с 28 марта по 3 апреля в Белграде. Кыргызстан представят:
1. мастер спорта Анваржан Ходжиев, 48 кг;
2. кандидат в мастера спорта Баяман Азизбек уулу, 57 кг;
3. мастер спорта Аскат Култаев, 63,5 кг;
4. мастер спорта Эркин Адылбек уулу, 86 кг;
5. мастер спорта, Бакыт Токтосун уулу, 92 кг.
Спортсмены участвуют в турнире под руководством старшего тренера национальной сборной Акыйката Абаева.
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