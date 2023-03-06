У Акжола Махмудова и Жоламана Шаршенбекова золото турнира по борьбе в Болгарии

Жоламан Шаршенбеков в финале уверенно победил соперника из Польши (до 60 килограммов).

Сразу двое членов сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков завоевали золотые медали международного рейтингового турнира Dan Kolov-Nikola Petrov, который проходит в Болгарии.

Акжол Махмудов прошел в финал, выиграв у четырех соперников (весовая категория до 77 килограммов). В финале он взял победу над борцом из Армении Малхасом Амояном.

Жоламан Шаршенбеков в финале уверенно победил соперника из Польши (до 60 килограммов).



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