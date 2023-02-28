Кыргызстанский спорстмен Эрназар Акматалиев выиграл "золото" рейтингового турнира в Египте.
Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.
По ее данным, он выступал 26 февраля в весовой категории до 70 кг и стартовал со стадии 1/8 финала.
Акматалиев одержал победу над узбекистанцем и грузином, а в полуфинале победил еще одного кыргызстанца - Орозбека Токтомамбетова.
В финальной схватке Акматалиев боролся против спортсмена из США, и победил его со счетом - 10:0.
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