Кыргызстанец Денис Петрашов занял первое место на турнире в США

Об этом сообщает Национальный Олимпийский Комитет Кыргызской Республики.
Член сборной команды Кыргызстана Денис Петрашов занял первое место, выступая на дистанции 200 ярдов брассом на турнире по плаванию в городе Атланта (США). Об этом сообщает Национальный Олимпийский Комитет Кыргызской Республики.
По его данным, Петрашов установил рекорд соревнований, став самым быстрым пловцом в этой категории, показав время - 1:50:51.
Как отмечает НОК, ACC League объединяет сильнейшие университетские команды Восточного побережья США и входит в тройку сильнейших в Северной Америке.
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