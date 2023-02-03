Айсулуу Тыныбекова уступила в первой схватке на турнире по борьбе в Хорватии

Айсулуу Тыныбекова стартовала с поражения на международном турнире по борьбе Zagreb Open в Хорватии.
Об этом сообщается на сайте UWW.
В категории до 62 килограммов она уступила спортсменке из Китая (4:10) и не вышла в 1/8 финала. Однако она еще может побороться за бронзу, если китаянка пройдет до финала.
Отметим, после приема соперницы Айсулуу Тыныбековой потребовалась помощь врача.
Всего в ее категории заявлены 23 спортсменки.
Первый рейтинговый международный турнир Zagreb Open проходит в столице Хорватии с 1 по 5 февраля. В турнире примет участие Айпери Медет кызы (до 76 килограммов). Мужская сборная Кыргызстана не заявлена на соревнование.
Ссылка: https://24.kg/sport/257491/
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