Айсулуу Тыныбекова уступила в первой схватке на турнире по борьбе в Хорватии

Айсулуу Тыныбекова стартовала с поражения на международном турнире по борьбе Zagreb Open в Хорватии.

Об этом сообщается на сайте UWW.

В категории до 62 килограммов она уступила спортсменке из Китая (4:10) и не вышла в 1/8 финала. Однако она еще может побороться за бронзу, если китаянка пройдет до финала.

Отметим, после приема соперницы Айсулуу Тыныбековой потребовалась помощь врача.

Всего в ее категории заявлены 23 спортсменки.

Первый рейтинговый международный турнир Zagreb Open проходит в столице Хорватии с 1 по 5 февраля. В турнире примет участие Айпери Медет кызы (до 76 килограммов). Мужская сборная Кыргызстана не заявлена на соревнование.



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