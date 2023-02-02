СМИ: Еще один российский футболист собирается выступать за сборную Кыргызстана

Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Воспитанник московского "Динамо" Андрей Хрипков ждет официального документа от Международной федерации футбола (ФИФА). Это позволит ему выступать за национальную сборную Кыргызстана. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Хрипков является уроженцем Кыргызстана, был заигран за юношеские сборные КР, но большинство клубов в его карьере были российскими. В январе 32‑летний футболист перешел из "Машук‑КМВ" в кыргызский клуб "Дордой".
"Хрипков собрал нужные документы и готов выступать за сборную Кыргызстана. Сейчас ожидается подтверждение от ФИФА, до середины февраля документ должен быть готов", - заявил источник.
Ранее главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин в интервью "Матч ТВ" рассказал, что вратарь тульского "Арсенала" Антон Коченков получил гражданство Кыргызстана и будет выступать за национальную сборную страны.
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