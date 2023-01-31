Кыргызстанка завоевала бронзу Кубка Ивана Ярыгина по борьбе в Красноярске

Как отмечается, в турнире приняли участие около 300 спортсменов из 11 стран.
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева завоевала бронзовую медаль Кубка Ивана Ярыгина по борьбе, который прошел 26-29 января в Красноярске. Об этом сообщил сайт srrb.ru.
Нурзат Нуртаева выступала в весовой категории до 68 килограммов. В полуфинале она уступила спортсменке из России Ксении Бураковой.
Как отмечается, в турнире приняли участие около 300 спортсменов из 11 стран. В составе сборной Кыргызстана выступили 13 человек.
Напомним, 1-5 февраля в рейтинговом международном турнире Zagreb Open примут участие Айпери Медет кызы (до 76 килограммов) и Айсулуу Тыныбекова (до 62 килограммов).
Ссылка: https://24.kg/sport/257072/
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