Кыргызстанка завоевала бронзу Кубка Ивана Ярыгина по борьбе в Красноярске

Как отмечается, в турнире приняли участие около 300 спортсменов из 11 стран.

Кыргызстанка Нурзат Нуртаева завоевала бронзовую медаль Кубка Ивана Ярыгина по борьбе, который прошел 26-29 января в Красноярске. Об этом сообщил сайт srrb.ru.

Нурзат Нуртаева выступала в весовой категории до 68 килограммов. В полуфинале она уступила спортсменке из России Ксении Бураковой.

Как отмечается, в турнире приняли участие около 300 спортсменов из 11 стран. В составе сборной Кыргызстана выступили 13 человек.

Напомним, 1-5 февраля в рейтинговом международном турнире Zagreb Open примут участие Айпери Медет кызы (до 76 килограммов) и Айсулуу Тыныбекова (до 62 килограммов).



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