В Оше проходит чемпионат города по боксу среди молодёжи 

В Оше проходит чемпионат города по боксу среди спортсменов 2005-2006 годов рождения.
Всего в турнире принимают участие порядка 100 спортсменов из городских спортивных школ при Комитете по физической культуре и спорту города Ош.
Победители и призеры турнира будут награждены медалями, дипломами и ценными призами. Чемпионат является отборочным, его победители станут участниками Чемпионата Кыргызской Республики по боксу среди молодёжи.
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