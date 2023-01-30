В Оше проходит чемпионат города по боксу среди молодёжи

В Оше проходит чемпионат города по боксу среди спортсменов 2005-2006 годов рождения.

Всего в турнире принимают участие порядка 100 спортсменов из городских спортивных школ при Комитете по физической культуре и спорту города Ош.

Победители и призеры турнира будут награждены медалями, дипломами и ценными призами. Чемпионат является отборочным, его победители станут участниками Чемпионата Кыргызской Республики по боксу среди молодёжи.



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