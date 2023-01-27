Айпери Медет кызы и Айсулуу Тыныбекова примут участие в турнире в Загребе

Первый рейтинговый международный турнир Zagreb Open пройдет в столице Хорватии с 1 по 5 февраля.

Об этом сообщает сайт Объединенного мира борьбы.

В турнире примут участие Айпери Медет кызы (до 76 килограммов) и Айсулуу Тыныбекова (до 62 килограммов).

Отметим, что мужская сборная Кыргызстана не заявлена на соревнование.



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